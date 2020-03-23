 

Невеста в спортивных штанах и обмен клятвами на улице: Пловчиха Хемскерк не захотела откладывать свадьбу из-за коронавируса

23.03.2020, 23:30, Разное

Чемпионка Олимпиады-2008 пловчиха из Нидерландов Фемке Хемскерк предпочла выйти замуж в спортивных штанах и свитере, не откладывая свадьбу из-за коронавируса. Обмен клятвами в любви и верности состоялся на улице Ванкувера.
В канадском городе встретилась датская спортсменка со своим американским женихом Гвидо Фракерсом. Прямо с трапа самолета олимпийская чемпионка отправилась на собственное торжество, которое они с избранником готовились отпраздновать летом. Однако влюбленные не стали медлить, ведь COVID-19 мог разлучить их на неопределенное время. Узнав об отмене перелетов из Европы в США, пара перенесла дату свадьбы После отмены тренировок в сборной Хемскерк поняла, что ситуация вышла из-под контроля. Влюбленные с ней не смирились и организовали бракосочетание на нейтральной территории – в Канаде. Отсутствие белоснежного платья и свадебного антуража немного огорчает знаменитую спортсменку, ведь она мечтала о традиционном обряде. Вместо этого – спортивные штаны и клятвы верности на улице.

Однако после свадьбы супруги смогли въехать в США и теперь самоизолировались в доме мужа. Им удалось совместить медовый месяц и карантин. В отличие от младшего брата Кейт Миддлтон и многих других знаменитостей, которые перенесли торжество, необычность свадебной церемонии не остановила Хемскерк и ее избранника.



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