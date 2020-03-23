Местом открытия новых существ стал риф Нингалу в Индийском океане

23.03.2020, 23:09, Разное

Коралловый риф Нингалу в Индийском океане позволил ученым увидеть новых существ. Исследователи США и Австралии сняли видео с неизвестными ранее обитателями океанских глубин.

Сотрудникам Schmidt Ocean Institute удалось сделать открытие благодаря аппарату с дистанционным управлением. Биоразнообразие, с которым они столкнулись на больших глубинах, опровергло мнение, что в настоящее время все живые организмы на планете известны ученым и изучены.

В частности, исследователи рассказали об уникальной личинке со щупальцами, относящейся к цериантариям. Эти беспозвоночные из отряда коралловых полипов обычно скрывают свое тело в песке, наружу выставляя лишь ротовое отверстие с многочисленными щупальцами. Возможность увидеть их в среде обитания крайне редка. Ученые планируют описать представленных на видео жителей океана.