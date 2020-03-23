 

Виталина Цымбалюк-Романовская волнуется за Армена Джигарханяна в период коронавируса

23.03.2020, 23:09, Разное

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская высказала слова опасения за жизнь и здоровье бывшего супруга Армена Джигарханяна. По ее мнению, ослабленный актер может не пережить эпидемию коронавируса.
По данным статистики, особенно тяжело приходится в период распространения коронавируса пенсионерам, возраст которых составляет 70 лет и больше. Также рискуют подхватить опасный недуг страдающие хроническими заболеваниями. У известного артиста много лет диабет, и его иммунитет нельзя назвать крепким. Армен Джигарханян ежегодно жалуется на простуду по данной причине. В связи с этим Виталина Цымбалюк-Романовская волнуется, чтобы бывший возлюбленный не заразился инфекцией.

По словам пианистки, дома у артиста имеется кислородная маска, поэтому она думает, что ухаживающие за Джигарханяном люди знают про это. Она также готова помочь экс-мужу, если потребуется, например, привезти лекарственные препараты или продукты питания. Главное, лишь бы Армен Борисович не покидал стены родного дома при карантине. Виталина Цымбалюк-Романовская дала обещание поставить в церковном храме свечу высотой в один метр, если опасный коронавирус обойдет стороной ее бывшего спутника жизни.



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