Илана Юрьева из шоу “Уральские пельмени” из-за кононавируса потеряла путёвку на Мальдивы и деньги

23.03.2020, 23:09, Разное

Илана Юрьева поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram неприятными жизненными обстоятельствами. Звезда шоу “Уральские пельмени” из-за кононавируса потеряла путёвку на Мальдивы и деньги.

Артистка призналась, на протяжении долгого времени она мечтала уйти в отпуск и отправиться с близкими на Мальдивы. Исполнение это мечты практически произошло. Илана Юрьева приобрела путёвку и готовилась вылететь на острова, но рейс отменили из-за эпидемии коронавируса, и знаменитость осталась дома. Юмористка отметила, она дважды пострадала, так как лишилась не только долгожданного отпуска, но и своих средств, поскольку оператор не возвращает деньги, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Все отели на курорте закрылись на три месяца, а вот границы островное государство не перекрыло пока, а это значит, что компенсация стоимости путёвки не предусмотрена. Участница шоу “Уральские пельмени” считает подобную ситуацию несправедливой и высказала подозрение о намеренном её создании. Вероятно, отметила она, это кому-то выгодно. Теперь же, призналась актриса, ей придётся сидеть дома и смотреть сериалы.

Фолловеры по-разному отреагировали на проблемы хозяйки микроблога. Одни посочувствовали кумиру, другие обвинили юмористку в беспечности. Эта поездка могла бы завершиться заболеванием – из-за желания посетить Мальдивы звезда забыла о безопасности. Некоторые отметили, такое поведение звёзд уже надоедает, пока простые люди уходят на карантин и теряют работу, знаменитости сокрушаются, не имея возможности сделать фотосессию на экзотическом пляже.