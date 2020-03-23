Одиннадцатый самолет ВКС прибыл в Италию

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23.03.2020, 23:08, Новости дня

В Италию прибыл одиннадцатый самолет ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы против коронавируса, информирует Минобороны России.

Ил-76 приземлился на авиабазе «Пратика-ди-Маре», передает ТАСС.

База находится в 30 км от Рима, передает РИА «Новости».

В Италию самолет доставил оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении РФ оказать Италии помощь в борьбе против коронавируса.

В Италии оказались удивлены скоростью переброски российских сил.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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