Одиннадцатый самолет ВКС прибыл в Италию
23.03.2020, 23:08, Новости дня
В Италию прибыл одиннадцатый самолет ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы против коронавируса, информирует Минобороны России.
Ил-76 приземлился на авиабазе «Пратика-ди-Маре», передает ТАСС.
База находится в 30 км от Рима, передает РИА «Новости».
В Италию самолет доставил оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении РФ оказать Италии помощь в борьбе против коронавируса.
В Италии оказались удивлены скоростью переброски российских сил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет