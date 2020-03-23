НХЛ не собирается сокращать количество матчей в следующем сезоне

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23.03.2020, 23:05, Новости дня

Национальная хоккейная лига не рассматривает вариант с сокращением количества игр в регулярном чемпионате-2020/21, даже если плей-офф нынешнего сезона затянется до августа. Об этом заявил пресс-служба организации.

Кроме того, НХЛ не станет требовать от хоккеистов поголовной сдачи тестов на коронавирус. Проверяться должны только те игроки, кто подозревает у себя COVID-19 или если на этом настаивает клубное руководство.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.



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