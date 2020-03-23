Пермское месторождение в США увядает

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23.03.2020, 23:05, Новости дня

На фоне падения цен на нефть нефтяные компании спешат сократить бюджеты и присутствие в самом нефтеносном Пермском месторождении США, однако представители отрасли ожидают, что сланцевый сектор переживет ценовую войну и падение цен на нефть, несмотря на краткосрочную боль.

Две недели назад Apache Corporation заявила, что сокращает план капиталовложений на 2020 год до $1-1,2 миллиарда с прежнего диапазона $1,6–$1,9 миллиарда. В ближайшие недели Apache также прекратит добычу нефти в Пермском месторождении.

"Мы значительно сократили запланированное количество буровых установок и завершения бурения скважин на оставшуюся часть года. Мы сохраним гибкий план капитальных расходов, учитывая различные рыночные условия", — сообщил исполнительный директор и президент Apache Джон Дж. Кристманн IV.

Несколько дней спустя Pioneer Natural Resources также объявила, что "предпринимает решительные действия в ответ на снижение цен на нефть и макроэкономическую неопределенность".

Pioneer сокращает капитальные расходы на бурение, эксплуатацию объектов на 2020 год примерно на 45%. Они должны составить от $1,6 миллиарда до $1,8 миллиарда. Учитывая низкие цены на нефть, компания сократит количество эксплуатируемых буровых установок с 22 в настоящее время до 11 за следующие 2 месяца.

"Учитывая сокращение инвестиций в энергетику за последние 5 лет, усугубленное ожидаемым снижением сланцевой нефтедобычи, цены на нефть восстановятся после стабилизации мировой экономики. Тогда Pioneer займет более сильную позицию благодаря предпринимаемым сегодня действиям", — отметил президент и исполнительный директор Pioneer Скотт Шеффилд.

Промышленные учреждения в Нью-Мексико, где расположена часть Пермского месторождения, не так мрачны.

"Это сложные бизнес-условия, но когда мы выйдем из них, Нью-Мексико будет в хорошем положении", — сообщил Роберт Макинтайр, представитель Ассоциации нефти и газа Нью-Мексико.

Американские производители нефти испытают кратковременные потери от огромного переизбытка предложения и резкого снижения спроса на фоне пандемии COVID-19, но они могут выстоять в долгосрочной перспективе, сказала президент Western Energy Alliance Кэтлин Сгамма.



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