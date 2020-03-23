Коронавирус в Европе: нехватка медтехники и панические закупки продуктов

23.03.2020, 22:31, Новости дня

Европейские государства пытаются раздобыть десятки тысяч дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких и защитной экипировки для медработников, одновременно стараясь успокоить общественность по поводу поставок продовольствия, в то время как кризис, вызванный коронавирусом, продолжает обостряться.

Cтраны конкурируют между собой за необходимое медицинское оборудование и опасаются, что их ждет судьба Италии, где количество случаев и смертей продолжает стремительно расти, несмотря на действующий по всей стране режим жесткой изоляции.

В связи с острой нехваткой техники итальянским медикам приходится решать, кого из тяжелых пациентов подключать к аппаратам ИВЛ.

Экспоненциальный рост числа случаев заражения вызывает тревогу по всей Европе: власти опасаются, что системы здравоохранения не справятся с нагрузкой.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон поручил промышленным предприятиям, в том числе автоконцернам, производить то, что требуется системе здравоохранения. Речь идет, в частности, о производстве от 20 до 30 тысяч аппаратов ИВЛ в дополнение к имеющимся 8000.

Италия поручила единственному отечественному производителю аппаратов искусственного дыхания увеличить объем производства в четыре раза, со 125 до 500 единиц в месяц, и выделила военнослужащих, чтобы помочь компании решить эту задачу. Однако, по словам властей, даже этого будет недостаточно.

Итальянские министры обратились к другим странам ЕС, однако те не спешат на помощь.

Соседние страны опасаются раздавать свои запасы, которые в скором времени могут понадобиться им самим. Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо, посетовав на отсутствие солидарности, обратился к Китаю. Другие государства, в том числе страны Центральной Европы и Балканского региона, также ищут помощи у Китая.

Франция и Германия в этом месяце запретили экспорт медицинского оборудования долговременного пользования и защитной экипировки, что вызвало критику со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на прошлой неделе объявила, что Брюссель создает резерв медицинского оборудования. Германия в понедельник сняла запрет, однако, учитывая нехватку аппаратов ИВЛ и других необходимых приспособлений по всему миру, большинство стран ЕС сосредотачиваются на собственных нуждах.

Многие компании по всей Европе согласились переоборудовать свои производства под медицинские нужды. Парфюмерные дома Givenchy и Christian Dior выпускают антисептики для рук, как и некоторые бренды алкоголя, в том числе Absolut Vodka. Компания Zara производит защитные маски и больничные халаты.

Между тем некоторые европейские правительства обеспокоены поведением собственных граждан, в особенности в том, что касается панических закупок.

Британские потребители всего за несколько недель запаслись продовольствием на сумму более миллиарда долларов, в связи с чем супермаркетам приходится вводить ограничение на покупку наиболее популярных товаров.

Национальная служба здравоохранения Великобритании попыталась пристыдить покупателей, напомнив, что из-за подобного поведения медработникам, допоздна работающим в больницах, не удается купить предметы первой необходимости.

По словам министров, британские производители увеличили объемы производства на 50 процентов, а сети супермаркетов договариваются о сотрудничестве в сфере доставки и хранения.

Британский министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйств Джордж Юстис в субботу призвал потребителей «вести себя ответственно и думать о других».

Другие европейские страны также сталкиваются с паническими закупками, которые рискуют спровоцировать инфляцию цен на продовольствие, предупреждают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Также есть опасения, что в системе поставок продуктов питания могут возникнуть сбои из-за пограничных ограничений, введенных некоторыми европейскими странами.