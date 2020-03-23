 

Международная коалиция отмечает первую годовщину территориальной победы над ИГ

23.03.2020, 22:31, Новости дня

Госдепартамент США опубликовал совместное заявление от лица международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» по случаю первой годовщины территориальной победы над группировкой.

Как отмечается в заявлении, год назад коалиция совместно с местными партнерами освободила последний оплот ИГ, город Багуз, тем самым сокрушив территориальные амбиции группировки. «Сегодня из-под контроля ИГ в Ираке и Сирии освобождены почти восемь миллионов человек. Многие вернулись домой, чтобы заново выстроить свою жизнь благодаря различным формам поддержки со стороны коалиции», – говорится в заявлении.

«Прогресс в нашей кампании позволяет реструктурировать наше присутствие, не подвергая риску нашу способность выполнять свою миссию, – говорится в заявлении. – В то же время беспрецедентные вызовы, которые ставит пандемия COVID-19 перед гражданами Ирака и Сирии и нашей миссией, привели к временным корректировкам в интересах защиты контингента в течение этого периода, в полной координации с властями Ирака».

Коалиция отмечает, что ее работа еще не закончена, поскольку «Исламское государство» продолжает представлять серьезную угрозу. «Международная коалиция будет продолжать комплексные усилия в Ираке, в Сирии и на международном уровне, препятствуя амбициям ИГ и деятельности ее подразделений и сетей, пока работа не будет выполнена».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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