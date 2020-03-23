 

Россиянку арестовали в Черногории за попытку посеять панику

23.03.2020, 22:30, Новости дня

Суд поместил под домашний арест гражданку России, которая сообщила в Facebook, что в Черногории масштабы распространения коронавируса якобы больше, чем сообщается официально, пишут СМИ.

Об этом информирует РБК со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.

Напомним, полиция Черногории задержала россиянку в городе Тиват.

СМИ уточняет, что 35-летняя гражданка РФ А. Г. в соцсети якобы сообщила о заражении в Черногории коронавирусом 1 тыс. человек и смерти шести пациентов. В ее посте, как утверждается, сообщалось, что страну ожидает эпидемия хуже итальянской.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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