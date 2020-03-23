В Китае создали робота для осмотра больных с подозрением на коронавирус

23.03.2020, 22:30, Разное

Инженеры в Китае создали робота для осмотра больных с подозрением на коронавирус. Механизм способен взять на себя все основные функции врача, обезопасив врачей.

Во время вспышки вируса COVID-19 в Ухане, медики, рискуя собственным здоровьем, контактировали с пациентами. Выполняя свою работу, они брали мазки слизистой горла и измеряли людям температуру. В итоге в числе заражённых жителей КНР числится 3 тысячи медицинских работников, и некоторые из них скончались от этого недуга. Чтобы помочь врачам, сотрудники университета Цинхуа создали робота, способного автономно работать с пациентами. При этом механизм может передавать информацию по Сети в любую точку планеты.

Как рассказали инженеры, они не изобретали ничего революционного, а лишь интегрировали в один механизм уже использующиеся в различных отраслях узлы. Благодаря этому разработка может не только брать мазки и мерить температуру, но и прослушивать людей с помощью стетоскопа и делать УЗИ. В его функционал также входит самодезинфекция. Несмотря на автономность, оператор всегда находится неподалёку, поскольку это успокаивающе действует на пациентов.

В настоящий момент существует два рабочих образца. Один остался в лаборатории команды разработчика, а другой эксплуатировался в больнице в Ухане. Инженеры отметили, они не имеют планов по коммерческому запуску своего изобретения, поскольку конечная цена одного образца составляет 72 тысячи долларов США. Они надеются, данный робот заинтересует крупную компанию, способную начать самостоятельное производство устройства.