В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона рублей

23.03.2020, 22:20, Разное

В Башкирии менеджер банка похитила более 21,7 миллиона рублей. Злоумышленницу приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии, передает ToDay News Ufa.

Как удалось установить следователям, женщина брала в долг у друзей, взамен обещая помочь им в покупке ценных бумаг. Кроме того, менеджер предлагала клиентам взять кредит и просила деньги “для дальнейшей передачи в долг под высокие проценты предпринимателям”. Полученные средства она тратила на себя, сообщает “Комсомольская правда”.