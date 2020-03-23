В Черногории задержали распространявшую ложные сообщения о коронавирусе россиянку

23.03.2020, 22:20, Разное

В Черногории полицейские задержали гражданку России, подозреваемую в распространении ложных сообщений о пандемии коронавируса COVID-19. Правоохранители передали уголовное дело в прокуратуру.

Как сообщает Life.ru, россиянка написала в социальных сетях, что опасную инфекцию подхватили около тысячи людей в Черногории. По ее словам, сотрудники отеля Avala заразились коронавирусом и были госпитализированы. Женщина допустила, что страну ожидает такой же сценарий, как в Италии.