Мнение: Герои Ухани

23.03.2020, 22:19, Разное



Сюй Цзянь, медсестра, провинциальная больница Фуцзянь. [Photo by Li Ge/For China Daily]

Фотографии китайских врачей и медсестер давивших вспышку эпидемии в Ухани. Даже по лицам видно, насколько им нелегко пришлось.

Герои Ухани

Медицинские работники стали героями, сражавшимися на переднем крае борьбы против вспышки коронавируса в Ухане, провинция Хубэй.

В изоляторах врачи и медсестры не только лечили, но и устанавливали прочные связи со своими пациентами.

Фотограф Ли Гэ попросил медицинских работников со всей страны, которые были в Ухане, и которых он запечатлел в этой серии, показать на своих мобильных телефонах фотографии некоторых из их пациентов, за которыми они ухаживали.



Сун Вэй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]



Ду Хувэй, врач, Фуцзянский медицинский университет, Университетская больница. [Photo by Li Ge/For China Daily]



У Инлин, медсестра больницы № 1 Университета Наньчан в провинции Цзянси. [Photo by Li Ge/For China Daily]



Ма Цзинюй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]



Конг Яя, медсестра, Peace Hospital, филиал медицинского колледжа Шаньси Чанчжи. [Photo by Li Ge/For China Daily]



Ли Янглин, медсестра, больница № 1, филиал Китайского университета науки и техники, в провинции Аньхой. [Photo by Li Ge/For China Daily]



Ван Шудун, врач больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]



Тан Шань, медсестра больницы № 1 медицинского университета Шаньси. [Photo by Li Ge/For China Daily]

http://perevodika.ru/articles/1208382.html – цинк

Относительно текущей ситуации в Китае, то на 23 марта из более чем 81 тыс. заболевших выздоровело более 72 тыс.

Руководитель китайской экспертной группы Чжан Вэнхун занимающейся коронавирусом сегодня заявил, что пандемия в мире может продлиться 1-2 года и ее скорого завершения ожидать не стоит. Причины кроются в том, что в той же Европе не могут столь же эффективно организовать карантин, как это было сделано в Китае. По его мнению, ускорить победу над пандемией коронавируса могут лишь экстремально-радикальные меры.

Вполне понятно, что сейчас ситуация поменялась – если еще несколько недель назад все жалели и поучали Китай как правильно лечить эпидемию, то теперь, ситуация вкорне изменилась – ситуация в Китае стабилизировалась и теперь уже Китай помогает другим, попутно ненавязчиво указывая на то, что именно преимущества китайской модели помогли стабилизировать ситуацию, в то время как западная модель медицины, в условиях коронавирусного кризиса в США и Европе, терпит крах.