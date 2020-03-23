Мнение: Герои Ухани
23.03.2020, 22:19, Разное
Сюй Цзянь, медсестра, провинциальная больница Фуцзянь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Фотографии китайских врачей и медсестер давивших вспышку эпидемии в Ухани. Даже по лицам видно, насколько им нелегко пришлось.
Герои Ухани
Медицинские работники стали героями, сражавшимися на переднем крае борьбы против вспышки коронавируса в Ухане, провинция Хубэй.
В изоляторах врачи и медсестры не только лечили, но и устанавливали прочные связи со своими пациентами.
Фотограф Ли Гэ попросил медицинских работников со всей страны, которые были в Ухане, и которых он запечатлел в этой серии, показать на своих мобильных телефонах фотографии некоторых из их пациентов, за которыми они ухаживали.
Сун Вэй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ду Хувэй, врач, Фуцзянский медицинский университет, Университетская больница. [Photo by Li Ge/For China Daily]
У Инлин, медсестра больницы № 1 Университета Наньчан в провинции Цзянси. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ма Цзинюй, медсестра больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Конг Яя, медсестра, Peace Hospital, филиал медицинского колледжа Шаньси Чанчжи. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ли Янглин, медсестра, больница № 1, филиал Китайского университета науки и техники, в провинции Аньхой. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Ван Шудун, врач больницы № 1 университета Цзилинь. [Photo by Li Ge/For China Daily]
Тан Шань, медсестра больницы № 1 медицинского университета Шаньси. [Photo by Li Ge/For China Daily]
http://perevodika.ru/articles/1208382.html – цинк
Относительно текущей ситуации в Китае, то на 23 марта из более чем 81 тыс. заболевших выздоровело более 72 тыс.
Руководитель китайской экспертной группы Чжан Вэнхун занимающейся коронавирусом сегодня заявил, что пандемия в мире может продлиться 1-2 года и ее скорого завершения ожидать не стоит. Причины кроются в том, что в той же Европе не могут столь же эффективно организовать карантин, как это было сделано в Китае. По его мнению, ускорить победу над пандемией коронавируса могут лишь экстремально-радикальные меры.
Вполне понятно, что сейчас ситуация поменялась – если еще несколько недель назад все жалели и поучали Китай как правильно лечить эпидемию, то теперь, ситуация вкорне изменилась – ситуация в Китае стабилизировалась и теперь уже Китай помогает другим, попутно ненавязчиво указывая на то, что именно преимущества китайской модели помогли стабилизировать ситуацию, в то время как западная модель медицины, в условиях коронавирусного кризиса в США и Европе, терпит крах.
Источник: Colonel Cassad
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