Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте

23.03.2020, 22:18, Новости дня

23 марта Кабмин Украины разрешил почтовым операторам доставлять лекарства. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Это решение позволит в условиях карантина более удобно получать лекарственные средства. И одновременно уменьшит скопление людей в аптеках. В первую очередь доставка на дом необходима нашим бабушкам и дедушкам. Наши близкие находятся в зоне риска. Доставка лекарств позволит минимизировать их контакты с другими гражданами”, – отметил он.

Тиждень тому я запропонував Кабміну ввести доставку ліків через операторів поштового зв’язку. За цей час пропозиція… Posted by Vladyslav Kryklii on Esmaspäev, 23. märts 2020

23 марта Кабинет Министров разрешил лицензиатам на период карантина торговать лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.