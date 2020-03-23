Директор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ускоряется

23.03.2020, 22:18, Новости дня

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 23 марта заявил, что пандемия коронавирусной инфекции ускоряется. Стенограмма его выступления опубликована на официальном сайте ВОЗ.

“В ВОЗ поступили сообщения о более чем 300 тыс. случаев заболевания COVID-19 практически из всех стран мира. Это душераздирающе. Пандемия ускоряется. С момента первого зарегистрированного случая прошло 67 дней, прежде чем были зарегистрированы первые 100 тыс. пациентов, 11 дней – для вторых 100 тыс. пациентов и всего четыре дня – для третьих 100 тыс. случаев”, – подчеркнул он.

Гебрейесус добавил, что правительства стран “не должны быть узниками статистики или беспомощными свидетелями”.

“Цифры имеют значение, потому что это – не просто цифры, а люди, чьи жизни были перевернуты с ног на голову”, – добавил директор ВОЗ.

Он призвал жителей планеты оставаться дома и соблюдать другие меры социального дистанцирования.

“Это действенный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это лишь защитные меры. Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики: тестировать каждого пациента с подозрением на коронавирус, изолировать и заботиться о каждом пациенте, у которого подтверждено заболевание, а также отслеживать и помещать на карантин всех, кто контактировал с больными”, – подчеркнул Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 367 тыс., умерло больше 16 тыс. человек.