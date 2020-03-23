У нардепа от “Слуги народа” Горбенко подтвердили коронавирус

23.03.2020, 22:18, Новости дня

У народного депутата Украины от “Слуги народа” Руслана Горбенко подтвердили коронавирус. Об этом 23 марта в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

“Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить: Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. Об этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование”, – написала она.

Кравчук добавила, что аппарат Верховной Рады устанавливает круг людей, с которыми Горбенко мог контактировать в парламенте.

“Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседания в последние 14 дней не собирался. Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно – кто-то из нас пойдет в изоляцию”, – сообщила депутат.

Она добавила, что на пленарные заседания парламентарии будут приходить в масках.

“В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно, решаются именно так”, – отметила Кравчук.

Сьогодні у нашого колеги, нардепа від «Слуги Народу» Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в… Posted by Yevheniya Kravchuk on Esmaspäev, 23. märts 2020

На сегодняшний день официально коронавирус подтвержден у одного народного депутата – члена группы “Довіра” Сергея Шахова. Горбенко заявлял, что не контактировал с ним в последнее время.

21 марта Шахов сообщал, что коронавирус выявили у еще одного члена депутатской группы “Довіра” Сергея Вельможного и его сына. Вельможный эту информацию не подтвердил. По информации “Украинской правды”, у Вельможного лабораторный тест отрицательный, у его сына – положительный.

23 марта стало известно, что коронавирус подтвердили и у народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александра Лукашева. По данным “Украинской правды”, на прошлой неделе у парламентария была температура, сейчас он чувствует себя лучше. Официального подтверждения информации о болезни Лукашева пока нет.

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 15 308 человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.