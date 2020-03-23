Возле Проксима Центавра может вращаться суперземля

23.03.2020, 22:17, Разное

Вокруг звезды Проксима Центавра может находиться суперземля. Это очередной вероятный мир в системе конкретного светила. К такому выводу пришли специалисты в сфере астрономии из США.

Исследование на поиск новых планет проводили научные сотрудники Национального института астрофизики. Они подозревают, что возле ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра может вращаться суперземля. Данные на эту тему американские астрономы получили благодаря измерениям светового спектра светила. Полученные материалы свидетельствуют о выполнении одного орбитального вращения предполагаемым космическим телом за 5,2 года. Ученые допустили и то, что масса такого объекта больше земной, но при этом он легче Нептуна.

До этого исследователи заявляли, что возле Проксима Центавра может существовать планета. Это оказалось возможно благодаря обзору ALMA, зарегистрировавшего непонятный очаг световых сигналов. Как передает V-kosmose, в случае существования планеты можно понять, каким образом появляются миры с незначительными массами вокруг маломассивных светил. В процессе научной работы эксперты изучили информацию за 17,5 лет обзора. Сигнал возникал на протяжении 1900 дней, поэтому здесь можно отметить отсутствие цикличных сдвигов в магнитном звездном поле.