«Надолго ли меня хватит»: Семенович заскучала на карантине

23.03.2020, 22:09, Разное

Певица Анна Семенович, уделяя время домашним делам и сериалам, заскучала на карантине. Редко кому из публичных людей удается сохранить бодрость в период вынужденного затворничества.

Профессиональная «круговерть» захватывает артиста настолько, что даже непродолжительный отдых в изоляции вызывает тягостные эмоции. Особенно нелегко приходится экстравертам. Вот и Анна Семенович, несмотря на редкую возможность отдохнуть, уже соскучилась по работе. Она успокаивает себя тем, что привычная жизнь вернется очень скоро.

Немного отвлекает кулинария. Однако поклонники предостерегают от чрезмерного увлечения едой: восстановить утраченную форму будет сложно. Пост «о вкусном борщике» певицы вызвал множество ответных рецептов. Нашлись и строгие «судьи», подсказавшие своей любимице, что с распущенными волосами готовить на кухне нельзя. Многие поддержали Семенович добрыми словами, выразив надежду вновь увидеть её на сцене.