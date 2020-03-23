 

Бизнес Оксаны Самойловой стал убыточным из-за коронавируса

23.03.2020, 22:09, Разное

Бизнес Оксаны Самойловой, супруги рэпера Джигана, стал убыточным из-за коронавируса. Клиенты не могут посещать финтес-центр, поскольку все стараются оставаться дома на карантине.
Известно, недавно у Оксаны Самойловой и Джигана появился на свет четвёртый ребёнок. У пары родился долгожданный мальчик. Звездные супруги и их дочери пополнение в семье восприняли с большой радостью, но после этого произошли события, омрачившие это. Знаменитая пара долгое время не могла покинуть США, и лишь недавно прилетела из Майами. При этом семейный бюджет начал стремительно таять, поскольку роды и последующее проживание во Флориде обошлись не дёшево. В скором времени рэпер приступит к записи нового альбома, а вот его жена может фактически потерять свой бизнес, так как финтес-центр закрылся из-за коронавируса, а в магазине одежды блогера проходит распродажа товара. Запуск косметического бренда тоже под угрозой в связи с карантинными мерами.

Тем не менее, скандал в семье может принести некоторую пользу модели и певцу. К их персонам приковано повышенное внимание, и количество подписчиков увеличилось на 1 миллион человек. Такая прибавка может положительно сказаться на рекламных расценках звёзд, пишет “ГлобалМСК”.



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