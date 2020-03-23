Полиция Англии задержала уснувшего на месте преступления грабителя

23.03.2020, 22:09, Разное

Сотрудники английских правоохранительных органов задержали грабителя, обнаружив его спящим на месте преступления. Инцидент криминального характера произошел в графстве Кент.

Кража произошла в древнем британском городе Кентербери в юго-восточной части страны. Прохожий увидел взломанную дверь в одном из магазинов населенного пункта. Он вызвал полицию, а приехавшие правоохранители нашли в помещении торговой точки человека, подозреваемого в совершении воровства. При этом он спал, рядом с ним находились сумка с похищенными товарами и нож. При обыске у него обнаружили украденные в разных магазинах смартфон, планшет и GPS.

Позже судья признал злоумышленника виновным и приговорил к наказанию в виде тюремного заключения на 2,4 года. Благодаря методу ДНК также доказали причастность грабителя к пропаже оснащения для скейтбординга.