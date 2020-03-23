США подтвердили возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

23.03.2020, 21:53, Новости дня

Министр энергетики США Дэн Бруйетт подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.

По его словам, в «политическом пространстве» обсуждается много идей, предложение создать альянс с Саудовской Аравией – одна из них. Однако Бруйетт не смог сказать, представят ли это предложение на рассмотрение официально.

Бруйетт пояснил, что идея обсуждалась в ходе межведомственных дискуссий, но США пока «не приняли никакого решения по этому поводу», передает Bloomberg.

Напомним, в Wall Street Journal сообщалось, что в министерстве энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть.

В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо РФ и сократить добычу сланцевой нефти.