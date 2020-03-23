Ученые научились расшифровывать поврежденную ДНК

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23.03.2020, 21:52, Новости дня

Новосибирскими учеными был придуман способ для расшифровки поврежденной ДНК. По мнению ученых, их работа может облегчить деятельность онкологов, генетиков и судмедэкспертов.

Белковый коктейль с уникальным составом, который был создан учеными, способен восстановить самую поврежденную ДНК. Известно, что состав коктейля позволяет ему находить в ДНК поврежденные участки и восстанавливать их до первоначального состояния.

Для разработки этой технологии ученым понадобилось десять лет. На первом этапе ее создания специалисты сформировали перечень отдельных ингредиентов, а затем перешли к использованию коктейля для разных целей.



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