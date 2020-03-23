 

Зеленский перенес весенний призыв в армию

23.03.2020, 21:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.

В документе отмечается, что весенний призыв перенесен с апреля на май-июль. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Весенний призыв, который стартует 1 апреля, отменять не планируется.



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