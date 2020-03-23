Турнир претендентов. Россиянин Алексеенко уступил голландцу Гири в шестом туре

23.03.2020, 21:50, Новости дня

На шахматном турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге, завершился шестой день соревнований. В последней партии тура российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко, играя белыми, не справился с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Таким образом, в активе 22-летнего россиянина осталось два очка. Он делит последнее место в турнирной таблице с Дин Лижэнем из Китая.

Первым после шести туров идет еще один представитель РФ Ян Непомнящий (4,5 очка). Следом за ним расположились француз Максим Вашье-Лаграв (3,5), американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, китаец Ван Хао и россиянин Александр Грищук (по 3 балла).

Турнир претендентов завершится в Екатеринбурге 3 апреля. Его победитель сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.