 

Мнение: Авиакеросин

23.03.2020, 21:31, Разное

Мировой спрос на авиационный керосин снизился с 7 млн баррелей в сутки до 2,7 млн – более чем в два раза. Хранилища авиационного топлива в США уже заполнены на 80% и ожидается, что при текущей динамике будут заполнены "до крышки" уже через две недели. Аналогичная ситуация и в других странах. Снижение цен на авиационный керосин за три последних месяца составило порядка 60%.

Для России это все малоактуально. Думаю, наивные предположения, что ситуация скажется на снижении цен на авиабилеты, можно даже не пытаться делать. В лучшем случае они останутся на прежнем уровне, а скорее – даже возрастут. Нужно же будет как-то отбивать убытки, понесенные в период простоя.

Источник: Эль Мюрид



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