Актёр Том Хэнкс рассказал поклонникам о своем самочувствии после заражения коронавирусом

23.03.2020, 21:30, Разное

Звезда Голливуда Том Хэнкс заявил, что после 2-недельного карантина чувствует себя лучше. Напомним, в первой половине марта актёр вместе с супругой Ритой Уилсон сдали тест на коронавирус, оказавшийся положительным.

После окончания двухнедельного карантина супруги чувствуют себя лучше. В своей публикации в социальной сети Twitter актер отметил, что самоизоляция является прекрасным способом обезопасить себя от опасного недуга. Да, это займет большое количество времени, но если человек готов пожертвовать своим комфортом, то всё будет хорошо. Супруга Хэнкса также опубликовала пост в Instagram, показав, чем занимается во время карантина.

Напомним, пара сдала тест на коронавирус еще 12 марта. В то время актёры находились в Австралии, где должны были сняться в фильме База Лурмана о жизни исполнителя Элвиса Пресли. Примерно через неделю стало известно о выписке Тома Хэнкса и Риты Уилсон. На время самоизоляции супруги арендовали дом в Австралии.