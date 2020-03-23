Депутат Рады обвинил главу минздрава Украины во лжи о заражении коронавирусом

23.03.2020, 21:30, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Илья Емец якобы сфальсифицировал положительный тест на коронавирус, чтобы его отправили в отставку, сообщил депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Он позвонил президенту (Владимиру Зеленскому), сказал, что у него коронавирус и он не может выполнять свои обязанности, и он уходит на самоизоляцию. Потому просит удовлетворить его требование об отставке. Утром он пришел в себя, то есть протрезвел, понял, что он сделал, и вдогонку отправил фотографии теста на коронавирус с положительным результатом – с двумя полосками. Есть один нюанс, когда делается тест на коронавирус: он, если даст Бог, показывает одну полоску, что означает, не заражен. А если он потом полежит на воздухе и окислится, появляется вторая. И вот, он сфотографировал такой тест, отправил его», – передает слова Дубинского РИА «Новости».

Он заявил, что у всех контактировавших с министром здравоохранения взяли анализы на коронавирус, но тесты оказались отрицательными.

«После чего тест взяли у него самого, тоже ничего не нашли, и спросили: «А что это было?». Он сказал: я просто хочу уйти», – добавил депутат.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на источники заявил, что Емец уходит в отставку.

Емец, известный кардиохирург, стал министром здравоохранения только 4 марта.