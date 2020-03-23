В Италию прибыл десятый самолет ВКС с помощью из России

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23.03.2020, 21:30, Новости дня

В понедельник на авиабазу ВВС Италии «Практика-ди-Маре» в 30 км от Рима прибыл 10-й борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, который доставил группу российских военных специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекций, сообщило Минобороны России.

«Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре»», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом в Минобороны уточнили, что операция по переброске российских военных специалистов и оборудования в Италию для борьбы с коронавирусом продолжается.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность РФ помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию к понедельнику прибыли девять самолетов российских ВКС, на борту которых находятся специалисты и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции.

В Италии оказались удивлены скоростью переброски российских сил и средств – в стране не ждали помощи от РФ так быстро.

В ЕС похвалили Россию за помощь Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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