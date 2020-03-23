Смартфон OnePlus 8 Pro замечен в бенчмарке

23.03.2020, 21:30, Разное

Сетевые информаторы рассказали о появлении в AI Benchmark нового смартфона OnePlus 8 Pro, который готовится к выпуску. Данное тестирование раскрыло главные технические параметры новинки от китайского бренда.

Смартфон OnePlus 8 Pro получил от разработчиков процессор Qualcomm Snapdragon 865, который соединил в себе восемь ядер Kryo 585 с графикой Adreno 650 и частотой до 2,84 ГГц. Протестированный гаджет оснащен 12 Гб оперативной памяти, но не исключается выпуск иных модификаций с другой емкостью ОЗУ. Флэш-накопитель вмещает до 512 Гб. Согласно имеющейся информации, устройство обладает AMOLED-дисплеем на 6,65 дюйма с частотой обновления до 120 Гц. За обеспечение питания отвечает батарея на 4500 мАч. Поклонники фотографий оценят основную камеру с четырьмя датчиками на 64+20+12 Мп+ToF для получения данных о глубине сцены. На лицевой стороне располагается «фронталка» на 32 Мп. Официальная презентация нового смартфона OnePlus 8 Pro ожидается в самом скором времени. О стоимости конкретных сведений на текущий момент нет.

OnePlus является брендом корпорации BBK Electronics. Главной задумкой фирмы является продвижение ее устройств за границы Китая. На рынке работает с конца 2013 года, основана бывшим сотрудником компании Oppo Питом Лау. Первый аппарат вышел в 2014 году и продавался только через интернет-маркет Amazon.