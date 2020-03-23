Fox News – видные сенаторы США наживались на своём знании о коронавирусе

23.03.2020, 21:20, Новости дня

Узнав на закрытых брифингах о надвигающейся эпидемии, некоторые американские законодатели не забили тревогу, а потихоньку распродали свои акции, пишет Fox News. Так, председатель комитета сената по разведке Ричард Бёрр сбыл практически все свои ценные бумаги, продолжая уверять население, что США прекрасно подготовлены ко встрече с новым вирусом.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. 13 февраля было относительно спокойным днём на Уолл-стрит, эту дату не будут упоминать в учебниках экономики сто лет спустя. Индекс Доу — Джонса упал примерно на сто пунктов, но всего лишь днём раньше он достиг рекордно высокой отметки, так что снижение не казалось чем-то важным. В целом, для рынков это была спокойная, стабильная неделя.

Но для одного инвестора в Вашингтоне 13 февраля было очень драматичным. Ричард Бёрр — сенатор-республиканец от Северной Каролины. У Бёрра нет никакого опыта работы в сфере финансов и инвестиций. На самом деле, до того как в 1994 году его избрали в конгресс, Бёрр 17 лет продавал газонокосилки от поставщика в Уинстон-Сейлеме. Но 13 февраля этого года у Бёрра, похоже, развились очень чёткие представления о будущем американских фондовых рынков. В тот день в ходе 33 различных транзакций он сбыл акции на сумму до 1,7 миллиона долларов. В тот день Бёрр ничего не купил, это был шквал продаж: продавайте, продавайте, продавайте! По сути, это было обналичивание. Иначе не скажешь.

Два года назад Roll Call оценил стоимость всех активов Бёрра приблизительно в сумму 1,7 миллиона долларов. Другими словами, в тот февральский день Ричард Бёрр внезапно решил продать буквально всё, что имел. Сегодня ему, наверное, завидуют многие на Уолл-стрит. Как это было умно! Так что же такого знал Ричард Бёрр, бывший продавец газонокосилок, чего не знали финансовые эксперты? Оказывается, многое.

Ричард Бёрр — председатель комитета сената по разведке. 24 января он был на брифинге за закрытыми дверями, речь шла о китайском коронавирусе. Брифинг проводили доктор Энтони Фаучи и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний. По-видимому, услышанное напугало Бёрра. В кратчайшие сроки он принял решительные меры, чтобы спасти свою семью от финансового ущерба. К сожалению, нам, остальным, он об этом не сказал. На самом деле, он сделал прямо противоположное: скрыл то, что знал об угрозе коронавируса, а потом велеречиво солгал об этом нации.

В своей публицистической статье, опубликованной на нашем сайте, Fox News, 7 февраля, Бёрр пишет, цитирую: «Соединённые Штаты как никогда хорошо подготовлены ко встрече с новыми угрозами здоровью населения, такими как коронавирус». Как никогда хорошо подготовлены? Бёрр знал, что это ложь, когда писал это. Спустя шесть дней он сбыл все свои ценные бумаги.

Месяц спустя, 5 марта, коронавирус стал полномасштабным кризисом в Италии. Но Ричард Бёрр по-прежнему лгал, настаивая, что всё хорошо. Он опубликовал заявление, в котором заверил американцев, что «у нас принята концепция, благодаря которой мы способны лучше, чем любая другая страна, реагировать на угрозы здоровью населения, такие как коронавирус».

Такую позицию Бёрр озвучивал публично. В частных разговорах он выражал панику. 27 февраля, выступая в Вашингтоне за закрытыми дверями, Бёрр сравнил коронавирус с испанским гриппом — пандемией, унёсшей жизни почти 100 миллионов человек.

РИЧАРД БЁРР, сенатор США: На этот счёт я могу сказать вам одно: он передаётся гораздо агрессивнее всего, что мы видели в последнее время. Вероятно, это больше сродни пандемии 1918 года.



Когда речь идёт о слуге народа, не так уж много можно помыслить поступков, которые были бы ещё аморальнее. Ричард Бёрр располагал критически важной информацией, способной, может быть, помочь людям, которых он обязался защищать, когда принимал присягу. Но он скрыл эту информацию и помог только самому себе. Вместо того чтобы забить тревогу, предупредить страну, подтолкнуть правительство к действию, как сделал бы нравственный человек, Бёрр заявил удобную ложь, которая в конечном итоге могла привести к смерти людей.

И так поступил не он один. Дайан Файнштейн, демократ из Калифорнии, тоже член комитета сената по разведке. В конце января и начале февраля этого года Файнштейн сбыла акции на сумму до 6 миллионов долларов. Когда ей сегодня предъявили этот факт, Файнштейн ответила уклончиво. Её позиция поразительно противоречила феминизму: решение о продаже акций принимал муж, а ей по какой-то причине было непозволительно задавать вопросы. Ох уж эти цифры, девочкам этого не понять! Да ладно вам.

Надо отдать должное Файнштейн, время от времени этой зимой она публиковала пресс-релизы, привлекающие внимание к серьёзности коронавируса. Молодец. Но все её громкие публичные заявления носили политический характер. 4 февраля, когда каждый информированный человек в госаппарате США понимал, что коронавирус — очень серьёзная угроза миру, Файнштейн тратила своё время на пространные речи в сенате с призывом признать Дональда Трампа виновным на суде по делу об импичменте.

Дата выхода в эфир 21 марта 2020 года.