В Украине приняли свои правила похорон умерших от коронавируса

23.03.2020, 21:17, Разное

Сотрудники украинского Минздрава создали специальные нормы погребения умерших от осложнений коронавируса людей. Об этом передает местная пресса со ссылкой на главсанврача Виктора Ляшко.

Как сказал медик, ВОЗ не предоставляет рекомендаций по поводу погребения умерших. В связи с этим в Украине приняли решение рассмотреть данный вопрос и определить все возможные риски при похоронах. Вскоре соответственная инструкция будет закреплена нормативными документами Минздрава Украины.

Виктор Ляшко отметил, что самым большим риском при погребении умерших от коронавируса являются ритуальные обряды, потому как их проведение предусматривает большое количество людей и прощальные поцелуи усопших. Принимая данные факторы во внимание, медик порекомендовал уменьшить время и численность пришедших на кладбище в период пандемии, так как существует риск несоблюдения правил карантина, сегодня запрещающих разные церемонии, а это может повлечь ответственность.

Украинское правительство несколько дней назад ввело режим чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, а также в Киеве. Прежде там объявили карантин, на несоблюдение норм которого на граждан могут открыть административные и уголовные дела.

Кабмин страны ввел карантин по всей ее территории. Он действует в течение трех недель с 12 марта по 3 апреля. В Украине закрыты учебные заведения, запрещено проводить собрания численностью больше 200 человек, закрыто авиационное сообщение с определенными государствами. Власти выделили 100 миллионов гривен на приобретение средств защиты в приватных компаниях. Первая госпитализация пациента с Covid-19 зафиксирована в Черновицкой области, это событие датируется 3 марта.