 

«Пациент 1» выписан в Италии

23.03.2020, 21:16, Новости дня

Мужчина, с которого началась вспышка коронавируса в Италии – 38-летний Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия) – выписан из больницы, сообщило агентство АНСА.

О первом случае заражения стало известно 21 февраля, когда пациент в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия. В больницу мужчина обратился 19 февраля, однако тест на COVID-19 был проведен ему не сразу. При этом мужчина заразил других людей, в том числе и своих родственников. Отец мужчины позже скончался, а его беременная жена перенесла заболевание в легкой форме и была выписана ранее, информирует ТАСС.

При этом не удалось выяснить, от кого заразился Маттиа, ранее не бывавший в Китае, где изначально был зафиксирован коронавирус.

В понедельник сообщалось, что в Италии за последние сутки от коронавируса и его последствий умер 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Бог им судья – и тем, кто камни в живых людей бросал, и тем, кто подстрекал с экранов – руководительница хореографической студии, артисты которой были эвакуированы из Китая

07.03 / Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупостью

22.03 / Поклонская объявила о самоизоляции себя и кота

05.03 / В Афганистане военные США впервые за 11 дней нанесли воздушный удар по талибам

11.02 / Рабочая группа предложит увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов

25.02 / Представлен клапан для легкого, который подстраивается под растущее сердце

12.03 / ЕК объявила об отмене переговоров с Британией о партнерстве после Brexit

18.02 / Формула-1. Команда Williams представила свой новый болид

22.02 / Чем больше дневное колебание температуры, тем тяжелее инсульт

13.03 / Участники старше 70 лет представили проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска