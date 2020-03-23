 

«Пациент 1» выписан в Италии

23.03.2020, 21:16, Новости дня

Мужчина, с которого началась вспышка коронавируса в Италии – 38-летний Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия) – выписан из больницы, сообщило агентство АНСА.

О первом случае заражения стало известно 21 февраля, когда пациент в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия. В больницу мужчина обратился 19 февраля, однако тест на COVID-19 был проведен ему не сразу. При этом мужчина заразил других людей, в том числе и своих родственников. Отец мужчины позже скончался, а его беременная жена перенесла заболевание в легкой форме и была выписана ранее, информирует ТАСС.

При этом не удалось выяснить, от кого заразился Маттиа, ранее не бывавший в Китае, где изначально был зафиксирован коронавирус.

В понедельник сообщалось, что в Италии за последние сутки от коронавируса и его последствий умер 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / В Кабмине заявили, что Гончарук не подавал заявлений в суд по поводу своей возможной отставки

20.02 / США и Талибан близки к заключению соглашения о деэскалации

26.02 / В мире: Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

20.02 / США передали Украине похищенную нацистами во время войны картину

27.02 / Шарапова: задумалась о завершении карьеры после гибели Кобе Брайанта

04.02 / “Нафтогаз” в январе получил от “Газпрома” 578,4 миллиона долларов за транзит газа

12.03 / Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

14.02 / “Ювентус” сыграл вничью с “Миланом” в Кубке Италии благодаря голу Роналду на последних минутах

25.02 / Российской журналистке запретили выходить из квартиры из-за карантина по коронавирусу

03.02 / Кабмин Украины утвердил план противодействия коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска