Коронавирус больно ударил по работникам сферы услуг в США

23.03.2020, 21:15, Новости дня

23-летний Жерардо Эспиэль работает на полную ставку в ресторане в пригороде Вашингтона. Теперь ресторан закрылся, и юноше придется перебраться к матери и сестре, надеясь, что все вместе они смогут выплачивать ипотеку.

«Честно говоря, все это немного странно, – признается он. – Я очень спокойно ко всему отношусь. Смотрю, как развивается ситуация изо дня в день. У меня скопилось несколько дней оплачиваемого отпуска, так что пока я пользуюсь этим».

Жительница Сан-Франциско Анита Рейес полгода назад родила четвертого ребенка. Обычно она работает официанткой в семейном ресторане SanJalisco, который принадлежит ее матери Делорес. Там же работает ее муж.

«Это тяжело, – рассказывает женщина. – Я думала, что смогу приходить и помогать ей, потому что она не может себе позволить наемных работников. Сейчас мы питаемся тем, что есть в холодильнике ресторана. Относим еду домой».

Перси Саломан работает водителем в Вирджинии. Работа пока есть, но приходится брать больше нагрузки за меньшие деньги.

«Да, я волнуюсь, потому что сейчас идет моя вторая смена, а я заработал всего 70 долларов. А обычно к концу дня я получаю около 150», – рассказывает он.

В таком же положении оказались миллионы американцев, работающих в сфере услуг, которая сильнее всего пострадала из-за ограничений, введенных многими штатами в попытке сдержать распространение вируса COVID-19.

Некоторые штаты рекомендуют людям не выходить из дома. Все компании, деятельность которых считается необязательной, закрываются.

По оценкам Государственного университета Болл, из-за социального дистанцирования пострадает около 17 процентов работающих американцев.

«Четыре с половиной миллиона человек в сфере розничных продаж, 3,5 миллиона в сфере общепита, около 3,5 миллионов кассиров, 2,5 миллиона официантов, – рассказывает экономист Майкл Хикс. – Если сложить все эти числа, то получится 28 миллионов трудящихся в США, которых непосредственно затронули меры социального дистанцирования, которые принимаются на федеральном уровне, на уровне штатов и на местном уровне. Это очень уязвимый сегмент рабочей силы. В основном это малооплачиваемые сотрудники. Они почти сразу же столкнутся с финансовыми проблемами».

Конгресс рассматривает пакет мер экономической помощи, который может предусматривать прямые денежные выплаты взрослым американцам.

«Я думаю, речь должна идти как минимум о краткосрочном безусловном базовом доходе, когда всем будут выплачивать по 1 000 долларов в месяц в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, – говорит Хикс. – Мы могли бы компенсировать часть за счет налогов для более обеспеченных граждан, для тех, кого это не затронуло. Такого рода меры, на мой взгляд, способны поддержать жителей в условиях этого краткосрочного ограничения контактов».

Для некоторых такая сумма могла бы оказаться весьма значительной.

«Вообще-то это бы сильно помогло, – отмечает 29-летняя официантка Синди Брукс из Сан-Диего. – На эти деньги я могла бы продержаться несколько месяцев».

Муж Брукс работает татуировщиком и тоже переживает не лучшие времена. Сейчас они с 7-летней дочкой живут на свои сбережения.

«Я волнуюсь. Мне повезло, что у меня есть кое-какие накопления. У многих моих знакомых и этого нет, – рассказывает женщина. – Это не то, на что мы собирались потратить свои сбережения. Мы хотели накопить на дом».

В случае Эспиэля помощь от федерального правительства могла бы действительно спасти ситуацию, учитывая, что с финансами и без того сложно.

«Это не только моя проблема. В сфере обслуживания все порой живут от зарплаты до зарплаты, особенно учитывая, что зимой дела шли не очень бойко, – отмечает он. – Мало кто ходил по ресторанам, так что теперь все стараются растянуть деньги, заработанные зимой, избегая лишних трат. А некоторые вообще не едят».

Саломан собирается и дальше работать водителем. Помимо этого, у него нет никаких планов, как содержать себя и семью.

«Пока единственное, что я могу делать изо дня в день, – это просто продолжать работать больше, чтобы зарабатывать столько же, сколько раньше», – говорит он.

Рейес надеется, что ее семье удастся пережить кризис: «Мы держимся вместе. Пока это всего лишь небольшой таймаут».