Коронавирус и угроза глобальной рецессии

23.03.2020, 21:15, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса в понедельник, 23 марта, со всех сторон поступали неутешительные новости о состоянии и перспективах мировой и национальных экономик.

По сообщениям СМИ, фондовые рынки повсеместно рухнули, причем в Китае, Гонконге, Индии и Австралии они упали сильнее, чем в Европе. Нью-Йоркская биржа и Лондонская биржа металлов полностью перешли на дистанционные торги. Цена барреля нефти марки Brent опускалась $26. Курс доллара взлете выше 81 рубля, евро – 87 рублей.

Ранее в обзоре BCS Global Markets отмечалось, что чистый отток капитала с российского фондового и долгового рынка в период с 12 по 18 марта достиг абсолютного рекорда. Всего нерезиденты вывели из российских активов 1,4 млрд долларов. Это больше, чем на пиках кризисов 2008 и 2014 годов.

Bank of America заявил о том, что экономика США после многолетнего период роста вступила в рецессию. В Goldman Sachs и Morgan Stanley также считают, что широкомасштабный глобальные кризис неизбежен. Разница лишь в оценках масштабов замедления роста глобального ВВП – Morgan Stanley полагают, что он в нынешнем году сократится на 0,9%, а в Goldman Sachs – на 1,25%. По обновленным прогнозам Института международных финансов (IIF), мировая экономика прибавит не 1,6%, а лишь 0,4%.

Добавил пессимизма и глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа, который в интервью Би-Би-Си сказал, что пандемия надолго подорвет мировую экономику, и что надежды на скорое улучшение ситуации мало обоснованы.

В этом контексте Федеральный резерв США в понедельник анонсировал новые решительные меры, призванные поддержать американскую экономику, а глава правительства России Михаил Мишустин поручил профильным министерства подготовить «антикризисные» предложения по пересмотру бюджета страны.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отметил, что российская экономика является абсолютной заложницей общей ситуации в мире. По его словам, куда качнется глобальный маятник, туда он потянет и Россию.

«Меня в этой связи радует лишь одно: в ведущих мировых деловых СМИ начали появляться статьи, посвященные тому, что борьба с пандемией приобретает формы, которые опаснее самого вируса, – констатировал он. – Мне кажется такой тезис вполне справедливым. Сколько-нибудь долгое подавление всякой экономической деятельности за исключением жизненно важных отраслей не может пройти бесследно. Жизнь экономики при тотальном карантине невозможна и способна привести к еще более тяжелым последствиям».

Если вирус не окажется сезонным и не будет существенного замедления распространения инфекции к июню, можно будет говорить, что впервые за очень долгий период мировая экономика, возможно, закончит год с падением ВВП, предположил Семен Новопрудский.

«Тут все будет зависеть от того, удастся ли в ближайшие месяц-два США и Европе и добиться примерно таких же результатов в борьбе с пандемией, как в Китае, Японии и Южной Корее. К тому же есть робкие основание предполагать, что пандемия сама идет на спад из-за естественного ослабления вируса. Надеюсь, это подвигнет некоторые страны к ослаблению карантинных мер и оживлению национальных экономик, хотя бы на внутренних рынка», – резюмировал он.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков согласен с тем, что кризис сильнее всего ударит по тем странам, где принимаются самые сильные ограничения в связи с коронавирусом.

«Однако в целом ситуацию в мировой экономике не стоит излишне драматизировать, – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Да, Фондовый рынок США за последнее время упал на 30 %. Но в 2009 году он падал на 70 %. При этом ВВП страны сократился на 3 с чем-то процента. В общем, падение экономики и падение фондовых рынков – не одно и то же».

Эксперты также сошлись во мнении, что перспективы российской экономики выглядят неоднозначно и во многом будут предопределены ценами на нефть.