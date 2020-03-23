Актуальное кино: Фильмы о вирусах и пандемиях

23.03.2020, 21:09, Разное

Весь мир сейчас пытается справиться с эпидемией коронавируса, количество зараженных которым увеличивается с каждым днем. На фоне распространения недуга многие страны ввели карантин для того, чтобы остановить процесс передачи и дать ученым возможность создать вакцину или определиться с максимально эффективными методиками лечения заболевания. Из-за ограничений у людей появилась масса свободного времени, которое необходимо чем-то занять. Журналисты издания OANews составили перечень фильмов о вирусах и эпидемиях, актуальных на фоне происходящего в мире.

Разрисованная вуаль

Данная картина вышла в 2006 году и была срежиссирована Джоном Керраном. Сюжет повествует о молодом враче, который вместе с супругой переезжает в небольшую деревню в Китае. Спустя несколько дней в ней начинается эпидемия холеры. На фоне осложнения ситуации врач узнает, что его супруга решилась на измену всего за несколько дней до переезда в Китай. Эмоциональное потрясение оказывает влияние на медика, но в силу обстоятельств он должен отложить личные проблемы на второй план, помогая людям справиться с эпидемией. Супруга врача также начинает смотреть на него совершенно иначе на фоне его решительных действий. Лента напоминает о первоочередных ценностях и простом человеческом желании помочь окружающим.

Заражение



Картина получила огромную популярность на всех стриминговых сервисах в феврале 2020 года, хотя официально вышла в свет примерно 9 лет назад. Режиссер Стивен Содерберг фактически предсказал происходящее сейчас, но и немного заглянул вперед. Особого внимания достоин показ того, как вирус может передаваться невидимо для окружающих. Любое прикосновение к дверной ручке или перилам в метро может стать причиной заражения. Фильм-катастрофа рассказывает о вирусе из Китая, который попадает на территорию США. Центр контроля и профилактики заболеваний пытается остановить распространение заболевания, но оно поражает все больше граждан. Когда недуг добирается до медика Бэт, она начинает самостоятельные поиски лекарства, обращаясь к своему другу, также врачу. В фильме наглядно продемонстрирована сознательность нации, которая может спасти всю планету от распространения смертельной болезни.

Война миров Z



В РФ и ряде стран бывшего СССР лента получила не совсем правильное адаптированное название. В оригинале оно звучит, как «Мировая война Z», что в большей степени отражает происходящее на экранах. Неизвестный вирус охватывает всю планету и превращает людей в зомби, постоянно находящихся в поисках пищи. Джерри, который ранее работал в ООН, оставляет собственную семью для того, чтобы отправиться на поиски противоядия. Оказавшись в эпицентре событий, он принимает решение еще больше углубиться в то, что произошло на планете, постепенно приближаясь к разгадке страшной эпидемии. На него возложена миссия спасти все человечество. Картина наглядно демонстрирует самоотдачу главного героя, который готов пожертвовать семьей и собственной жизнью ради спасения всего человечества.

Поезд в Пусан



Данная картина вышла относительно недавно, но уже успела наделать много шума из-за довольно близкого к современности сюжета. Многие российские и западные блогеры отметили, что именно после «Поезда в Пусан» азиатское кино начало завоевывать мировой рынок. Подтверждением этому служит недавний успех ленты «Паразиты», получившей «Оскар». Сюжет «Поезда в Пусан» начинается с того, что девочка и ее папа садятся в поезд в Сеуле, направляясь в Пусан, где живет ее мама. Спустя несколько минут после отправления оказывается, что на страну обрушился страшный вирус. Только те, кто сейчас находятся в поезде, не заразились им. На фоне такого неожиданного психологического потрясения пассажиры начинают странно себя вести, демонстрируя все пороки современного человека. Фильм является аллегорией на то, как даже самый порядочный индивид может превратиться в негативного персонажа на фоне серьезных проблем.

Свет моей жизни



Картина не отличается особой оригинальностью, так как рассказывает о будущем Земли после 10 лет эпидемии. Особенностью недуга является то, что он поражает преимущественно женщин. У 12-летней девочки неожиданно появляется иммунитет от вируса, ввиду чего ее отец решает показать ее специалистам в надежде получить противоядие. Осознав, что люди уже утратили моральные ценности, они уходят в лес и пытаются выжить в условиях дикой природы. В свое время релиз картины прошел относительно тихо, но сейчас она выглядит очень актуально, напоминая о том, что в любых условиях нужно оставаться человеком.