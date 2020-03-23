 

Лера Кудрявцева показала, как на карантине проводит время с супругом и дочкой

23.03.2020, 21:09, Разное

Лера Кудрявцева показала, как живет ее семья на карантине. Телеведущая с супругом прогуливаются с дочкой только во дворе своего дома.
Лера Кудрявцева недавно отдыхала в Дубае, где проводила время со своей матерью. Знаменитость купалась, загорала и демонстрировала новые наряды. После возвращения в Москву она принялась за работу, но все же большую часть времени проводит дома, посвящая свободные минуты супругу Игорю Макарову и дочери Марии.

Пока Лера Кудрявцева пребывала в отъезде, за дочкой смотрел отец, а теперь телезвезда с удовольствием сама занимается девочкой. Гуляют они в своем дворе, где установлены качели. В личном Instagram-профиле ведущая поделилась роликом, где Маша катается на качелях, а увидев отца, серьезно на него смотрит.

Поклонникам понравился такой трогательный ролик. Они радуются, что теперь у знаменитости появилось время насладиться общением с семьей.



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