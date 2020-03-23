Андрей Мовчан: “Пандемия коронавируса вполне сравнима с Третьей мировой войной”

23.03.2020, 21:09, Разное

Российский аналитик Андрей Мовчан стал гостем казахской программы «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым» и выразил мнение, что пандемию коронавируса можно считать глобальным событием, сравнимым с Третьей мировой войной. На данный момент, введение строгого карантина в некоторых странах сродни абсолютно военной ситуации.

Более того, принцип свободного рынка сейчас практически не действует – государства в целях предотвращения дальнейшего падения экономики временно внедряют элементы из плановой модели. В будущем, из-за пандемии коронавируса могут произойти глобальные изменения в налоговой системе, что происходило не так давно – после Второй мировой войны. Экономист предполагает, после победы над вирусом произойдет довольно быстрый рост в экономике: впрочем, мечтать об этом пока рано, так как распространение болезни продолжается.

Из-за конфликта стран ОПЕК по поводу условий добычи нефть, цена ресурса вряд ли будет высокой. В таком случае, это создаст нагрузку на бюджет РФ и некоторых других стран. Впрочем, у Москвы есть достаточные резервы, чтобы пережить нынешний кризис, убежден Мовчан. Не исключено, что нынешние процессы приведут к переходу бизнеса в интернет: сейчас в офлайне работает более 90% бизнеса, но уже через некоторое время цифра может значительно снизиться.

«Третья мировая война уже произошла, и совсем не так, как её ожидали генералы», – подытожил эксперт.