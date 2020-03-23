 

Трамп захотел ослабить меры защиты от коронавируса из-за опасений за экономику

23.03.2020, 21:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры о возможности ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, информирует в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе президент начал переговоры в узком кругу о возвращении нации к нормальной жизни, несмотря на увеличение подтвержденных случаев заражения коронавирусом», – пишет агентство, передает РИА «Новости».

Сам Трамп в своем Twitter частично подтвердил этот факт, написав, что «нельзя, чтобы усилия по предотвращению проблемы принесли больший вред, чем сама проблема». Он обеспокоен тяжелыми последствиями для экономики, к которым могут привести подобные ограничения.

Как уже обсуждалось ранее, в отсутствие какого-либо действенного способа лечения коронавируса единственный способ противостоять ему – вводить ограничения для населения. Белый дом пока придерживался этой стратегии, но некоторые советники Трампа по вопросам экономики и политики считают, что президенту не следует в данном случае полностью полагаться на мнение врачей, отмечает Bloomberg, передает «Интерфакс».

Ослабление мер начали обсуждать спустя всего три дня после того, как Трамп объявил о кампании, призывающей американцев оставаться дома из-за коронавируса.

Напомним, ранее граждан США призвали не выходить на улицу, а работать и учиться рекомендовалось из дома. Несмотря на планы министра финансов Стивена Мнучина выплачивать американским налогоплательщикам около 1 тыс. долларов в неделю, уже сейчас в США начали проявляться признаки начала массовой безработицы. 



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