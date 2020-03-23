 

С бывшего первого министра Шотландии сняты обвинения в сексуальных домогательствах

23.03.2020, 21:08, Новости дня

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, оказавшийся в эпицентре секс-скандала, оправдан по всем пунктам предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах. Решение принято жюри присяжных высокого суда Эдинбурга.

Всего Салмонд обвинялся по 13 статьям в связи с жалобами девяти женщин относительно его поведения с июня 2008 по ноябрь 2014 года, передает РИА «Новости».

Сам Салмонд категорически отрицал все обвинения о сексуальных домогательствах и подал в суд на правительство в связи с тем, как расследовалось это дело.



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