С бывшего первого министра Шотландии сняты обвинения в сексуальных домогательствах

23.03.2020, 21:08, Новости дня

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, оказавшийся в эпицентре секс-скандала, оправдан по всем пунктам предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах. Решение принято жюри присяжных высокого суда Эдинбурга.

Всего Салмонд обвинялся по 13 статьям в связи с жалобами девяти женщин относительно его поведения с июня 2008 по ноябрь 2014 года, передает РИА «Новости».

Сам Салмонд категорически отрицал все обвинения о сексуальных домогательствах и подал в суд на правительство в связи с тем, как расследовалось это дело.