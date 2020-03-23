Уволен глава Роскомнадзора Александр Жаров

23.03.2020, 21:07, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Александра Жарова с поста главы Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Телеканал “Москва 24” сообщает, что Жаров был уволен “по собственной инициативе”.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Жаров уйдет из ведомства и возглавит “Газпром-медиа” — холдинг, которому принадлежат радиостанция “Эхо Москвы”, телеканалы НТВ, “Пятница”, “Матч ТВ” и другие.

Александр Жаров был руководителем Роскомнадзора с мая 2012 года. До этого работал заместителем министра связи РФ. Под его руководством ведомство стало заниматься цензурированием и блокировкой запрещенного контента в российском сегменте интернета.

В 2018 году Роскомнадзор попытался заблокировать в России мессенджер Telegram, а в 2020-м подал крупные иски к компаниям Facebook и Twitter за отказ хранить данные россиян на серверах внутри российских границ.