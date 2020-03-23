 

Уволен глава Роскомнадзора Александр Жаров

23.03.2020, 21:07, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Александра Жарова с поста главы Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Телеканал “Москва 24” сообщает, что Жаров был уволен “по собственной инициативе”.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Жаров уйдет из ведомства и возглавит “Газпром-медиа” — холдинг, которому принадлежат радиостанция “Эхо Москвы”, телеканалы НТВ, “Пятница”, “Матч ТВ” и другие. 

Александр Жаров был руководителем Роскомнадзора с мая 2012 года. До этого работал заместителем министра связи РФ. Под его руководством ведомство стало заниматься цензурированием и блокировкой запрещенного контента в российском сегменте интернета.

В 2018 году Роскомнадзор попытался заблокировать в России мессенджер Telegram, а в 2020-м подал крупные иски к компаниям Facebook и Twitter за отказ хранить данные россиян на серверах внутри российских границ.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Шайбы Панарина и Бучневича помогли “Рейнджерс” обыграть “Чикаго”

20.03 / Шойгу анонсировал создание новых подразделений в ЮВО

19.02 / CGTN – Москва вводит временный запрет для китайских граждан на въезд в Россию

21.03 / Чемпионат мира по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса

07.02 / Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

04.02 / В Киеве покажут фильм “Мадонна. Рождение легенды” и шоу, посвященное знаменитой певице

10.02 / Шумер призвал защитить информаторов на фоне увольнения свидетелей по делу об импичменте

25.02 / Чапкис: Есть ли секс в 90 лет? А как же?!

08.02 / В Нью-Джерси четыре пассажира круизного лайнера госпитализированы с подозрением на коронавирус

26.02 / Роберт Айгер, руководивший Disney на протяжении 15 лет, покинул свой пост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска