Отрицавший пандемию журналист умер от коронавируса

23.03.2020, 21:06, Разное

Иранский журналист и общественный активист Хамед Джалали Кашане, отрицавший существование COVID-19, умер в больнице. Как сообщает “Комсомольская правда”, причиной смерти мужчины стал коронавирус.

Джалали Кашане считал, что правительство намеренно запугивает граждан пандемией, чтобы повлиять на выборы. Вместе с другими активистами он отказывался носить маски. Журналист даже облизывал святыни, чтобы доказать, что коронавируса не существует, передает “Экспресс газета”.