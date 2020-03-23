 

Мишустин освободил главу Роскомнадзора от должности

23.03.2020, 21:06, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Чиновник попросил об уходе по собственному желанию, готовится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.   

Александр Жаров занимал должность главы Роскомнадзора с мая 2012 года. До этого в течение четырех лет был замминистра связи и массовых коммуникаций.



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