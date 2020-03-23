Мнение: Схема развертывания МЧС Украины при оккупации ДНР

23.03.2020, 21:05, Разное

На "Джокере ДНР" выложили схемы маршрутов сил МЧС Украины для передвижения по территории ДНР после того, как она попадет под контроль ВСУ.

Мероприятия планируются в рамках "подготовительных работ" в ведомстве Авакова. В документах уже существует и "Донецкий гарнизон" и "развертывание на освобожденных территориях Донецкой и Луганских областей" и т.п.

Документ совсем свежий – от 27 февраля 2020 года.

Полностью документ можно скачать вот здесь https://dropmefiles.com/lsZqM (по ссылке доступен сам приказ на подготовку к развертыванию, списки личного состава, задействование силы – люди и техника).