Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 1,5% – Госстат

23.03.2020, 21:01, Новости дня

Промышленное производство в Украине в феврале 2020 года сократилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года. Об этом свидетельствуют скорректированные данные Госслужбы статистики Украины об индексе промышленной продукции в январе – феврале 2020 года.

Таким образом, падение промпроизводства в Украине замедлилось: в январе 2020-го к январю 2019-го этот показатель составлял 5,1%, в декабре 2019 года к декабрю 2018-го – 7,7%.

В то же время за первые два месяца текущего года объем промпроизводства к январю – февралю 2019 года упал на 3,1%.

По данным Госслужбы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине упал на 5,1% к январю прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский называл проблемы в экономике одной из причин отставки правительства Алексея Гончарука (вместо него премьером был назначен Денис Шмыгаль). “Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Ми рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: “Это было давно и неправда”, – заявлял он 4 марта.