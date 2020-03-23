 

Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 1,5% – Госстат

23.03.2020, 21:01, Новости дня

Промышленное производство в Украине в феврале 2020 года сократилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года. Об этом свидетельствуют скорректированные данные Госслужбы статистики Украины об индексе промышленной продукции в январе – феврале 2020 года.

Таким образом, падение промпроизводства в Украине замедлилось: в январе 2020-го к январю 2019-го этот показатель составлял 5,1%, в декабре 2019 года к декабрю 2018-го – 7,7%.

В то же время за первые два месяца текущего года объем промпроизводства к январю – февралю 2019 года упал на 3,1%.

По данным Госслужбы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине упал на 5,1% к январю прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский называл проблемы в экономике одной из причин отставки правительства Алексея Гончарука (вместо него премьером был назначен Денис Шмыгаль). “Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Ми рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: “Это было давно и неправда”, – заявлял он 4 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Рекорд по массовому спуску установили кузбасские спортсмены

20.02 / Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым

13.02 / В уфимский кинопрокат вышел фильм “Лёд 2”, снятый при участии телеканала “Россия”

20.02 / Режиссер «Карточного домика» решил снять сериал про Октябрьскую революцию

04.03 / Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

14.03 / На Закарпатье за неделю 10 детей госпитализировали с менингитом, среди них – ребенок до года

05.03 / «Самая секретная» в мире подлодка попала на фото

04.03 / Судья Лапочкин назначен на матч чемпионата РПЛ “Спартак” – “Краснодар”

11.02 / Разумков заявил, что со стороны Рады не будет задержек с имплементацией “формулы Штайнмайера” до “нормандской” встречи

04.02 / Путин пригрозил отсадить Фурсенко “на заднюю парту”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска