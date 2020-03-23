В Италии за сутки от коронавируса умерло 600 человек, общее число инфицированных превысило 60 тыс.

23.03.2020, 21:01, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса умер 601 человек, сообщает La Reppublica со ссылкой на данные службы гражданской защиты Италии.

Таким образом, общее количество умерших превысило 6 тыс. и на 18.00 23 марта составляет 6077 человек.

На данный момент болезнь в активной фазе находится у 50 418 пациентов (+3780 по сравнению со вчерашним днем), из них дома лечатся 26 522 пациента, 3204 находятся в реанимации, остальные – в обычных терапевтических отделениях.

Число выздоровевших за сутки выросло на 408 человек и составляет 7432. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19, включая всех заболевших, выздоровевших и умерших, за сутки выросло на 4789 и составляет 63 927.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 351 тыс., умерло более 15 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.