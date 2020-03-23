 

В Закарпатье зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – медцентр

23.03.2020, 21:01, Новости дня

В Мукачево Закарпатской области предварительно подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на странице коммунального медцентра “Сім’я” в Facebook.

“По состоянию на 17.00 получили один лабораторно подтвержденный случай COVID-19, хотя для окончательного подтверждения нужно получить еще один результат, верифицированный другой лабораторией”, – говорится в сообщении.

По данным медцентра, коронавирусом заразилась жительница Мукачево 1951 года рождения, муж которой 6 марта вернулся из Италии и находится на домашнем карантине. 20-го и 21 марта женщина посещала церковь, добавили в медучреждении.

Доброго дня!Станом на 17:00 маємо один лабораторно підтверджений випадок на COVID-19 в нашій громаді на нашому рівні,…

Posted by Медичний центр "Сім'я" on Esmaspäev, 23. märts 2020

Пациентку направили в областную инфекционную больницу, врачи выясняют, с кем контактировали супруги.

По состоянию на 23 марта в Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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