 

Сторонники ЕР запустили акцию помощи пожилым и многодетным семьям в период пандемии

23.03.2020, 20:53, Новости дня

Сторонники партии «Единая Россия» запускают акцию «Добрососедство», направленную на помощь пожилым гражданам и многодетным семьям в период пандемии коронавируса, сообщила сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова.

«Опираясь на базу активистов региональных партнерских НКО, с которыми сторонники партии сотрудничают в рамках проекта Центр поддержки гражданских инициатив, будет организована система шефства волонтеров над пожилыми гражданами и многодетными семьями. Волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы нуждающийся в помощи мог обратиться непосредственно к ним, позвонив по телефону», – передает ее слова РИА «Новости».

В основном поддержка требуется пожилым людям, которые не очень активно пользуются интернетом, отметила она. Именно поэтому главная задача акции – максимально упростить способ связи с волонтерами.

«Нам также кажется очень важным, чтобы эту работу вели соседи, которые живут в одном доме. Так будет легче наладить контакт и преодолеть психологические препятствия, ведь обратиться с просьбой к соседу гораздо проще, чем к совершенно незнакомому человеку», – добавила Львова-Белова.

При этом каждый волонтер сам определит для себя режим и объем работы – будет это подъезд или несколько домов, уточнила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В суд направили дело о поддельном дипломе экс-советницы бывшей главы Харьковской ОГА Светличной – СМИ

25.02 / Агилера и Бейонсе спели на церемонии прощания с Коби Брайантом

18.02 / 12 шагов в сторону Москвы. Как на Мюнхенской конференции Кремль «опять всех переиграл»

19.03 / В Москве умерла первая пациентка с коронавирусом. В столице каждый вечер будут устраивать крестные ходы против инфекции

13.02 / В ОП поддержали идею закрепить семейные ценности в Конституции

02.02 / Опубликовано обращение зараженного коронавирусом китайца с жалобой на больницу в Чите

06.03 / ФБР решило вербовать россиян рекламой с Высоцким

16.03 / Наблюдательный совет “Нафтогазу” решил продлить контракт с Коболевым на четыре года

26.02 / Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова завершила карьеру

22.02 / Представлена светочувствительная жидкость для зубов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска