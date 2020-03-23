Сторонники ЕР запустили акцию помощи пожилым и многодетным семьям в период пандемии

23.03.2020, 20:53, Новости дня

Сторонники партии «Единая Россия» запускают акцию «Добрососедство», направленную на помощь пожилым гражданам и многодетным семьям в период пандемии коронавируса, сообщила сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова.

«Опираясь на базу активистов региональных партнерских НКО, с которыми сторонники партии сотрудничают в рамках проекта Центр поддержки гражданских инициатив, будет организована система шефства волонтеров над пожилыми гражданами и многодетными семьями. Волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы нуждающийся в помощи мог обратиться непосредственно к ним, позвонив по телефону», – передает ее слова РИА «Новости».

В основном поддержка требуется пожилым людям, которые не очень активно пользуются интернетом, отметила она. Именно поэтому главная задача акции – максимально упростить способ связи с волонтерами.

«Нам также кажется очень важным, чтобы эту работу вели соседи, которые живут в одном доме. Так будет легче наладить контакт и преодолеть психологические препятствия, ведь обратиться с просьбой к соседу гораздо проще, чем к совершенно незнакомому человеку», – добавила Львова-Белова.

При этом каждый волонтер сам определит для себя режим и объем работы – будет это подъезд или несколько домов, уточнила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.