 

Вирусолог объяснил достаточность одного теста для постановки диагноза «коронавирус»

23.03.2020, 20:48, Новости дня

Достоверность тестов на коронавирус, проводимых в Москве, больше не уступает тестам в специализированной вирусной лаборатории в Новосибирске. А отмена дополнительных проверок позволит ускорить лечение зараженных. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя решение ставить диагноз «коронавирус» сразу после первого теста.

«Тест уже хорошо отработан, и в Москве его будут ставить не хуже, чем в Новосибирске. Это позволит интенсивнее брать на обследование всех контактных. Зачем все отправлять в Новосибирск, если в областных городах можно создать, оборудовать такие же лаборатории и организовать диагностику? Эти методы не такие уж и сложные», – отметил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Напомним, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили о том, что диагноз «коронавирус» будет ставиться по первичному положительному тесту, полученному в московской лаборатории. Ранее для дополнительной проверки тесты отправляли в Новосибирск, в центр «Вектор».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в РФ за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, сообщил утром в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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